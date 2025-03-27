Как избавить обувь от запаха подручными средствами?

27.03.2025 | 14:03

Вопрос от интернет-пользователя

От обуви разносится ужасный запах сырости и потных ног, но стирать ее боюсь, потому что одну пару кроссовок так уже испортил. Что делать?

Ответ специалиста

Убрать неприятный запах можно и без стирки. Для этого пригодится обычная газета - она вберет и влагу, и зловоние.

Листы нужно плотно скомкать и положить внутрь так, чтобы они заняли все пространство от носка до пятки.

Процесс займет несколько часов, поэтому лучше оставить обувь в покое на всю ночь, а утром проверить на предмет изменений.

Этих манипуляций может оказаться достаточно. Но если запахи не исчезли, придется выбрать другой подход - обработайте ботинки или кроссовки изнутри спиртом, немного проветрите, а затем кладите газету.

В тяжелых случаях на помощь придет сода: добавьте по 1 столовой ложке внутрь скомканной бумаги. Спасти положение способен и активированный уголь. Таблетки (около 20 штук) нужно размельчить и высыпать на стельки, оставить на ночь, а затем собрать все пылесосом или просто вытряхнуть.