«Мы все учились понемногу…» - кто автор фразы?

10.03.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Школьники склонились над домашним заданием. Взрослые вздыхают: «Ничего, мы все учились понемногу…» Интересно, кто автор этой крылатой фразы?

Конечно, это Пушкин: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть», - писал поэт в знаменитом романе в стихах «Евгений Онегин».

Что же должен был знать юный 18-летний человек, такой как главный герой произведения 200 лет назад? Ведь он был, «по мненью многих (судей решительных и строгих), ученый малый».

Во-первых, «он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно». Во-вторых, мог «без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре», иронически замечает Пушкин.

А еще Евгений, хотя «бранил Гомера, Феокрита», значит, возможно с трудом, но понимал древнегреческий. И «читал Адама Смита (по-английски) и был глубокий эконом» - то есть знал основы экономической науки того времени.

Делаем вывод: широкий кругозор, начитанность, знание иностранных языков, в том числе древних, умение легко общаться в любой ситуации - вот чему нужно учиться, пусть и понемногу.

Будем говорить грамотно и выразительно!