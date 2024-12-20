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Ликбез

Какого человека называют нарциссом и почему?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Да он нарцисс», - говорят о человеке, с которым неприятно общаться. А почему? Интересно, какого человека называют нарциссом?

Большинству из нас знаком нежный весенний цветок нарцисс (в слове пишется две буквы С). А в России конца XVIII - XIX века встречалось имя Наркис (вариант Нарцисса). И отчество Наркисович, например, носил автор «Серой шейки» и «Аленушкиных сказок» Мамин-Сибиряк - Дмитрий Наркисович.

А еще любого человека, который любит только себя, восхищается своей красотой, речью, умом и талантом, тоже называют нарциссом.

Имя цветку и человеку дал персонаж из древнегреческих мифов - самовлюбленный юноша, которого звали Нарцисс. Он увидел свое отражение в воде и был так восхищен, что не смог оторвать от него взора. И погиб от тоски: оцепенел, склонившись над собственным отражением.

Боги превратили Нарцисса в цветок. Поэтому у цветов нарциссов обычно склоненные головки.

А такая особенность, как оцепенение, отразилась в медицинском термине «наркоз»: как и имя Нарцисс, оно восходит к древнегреческому глаголу «наркас» - «цепенею».

История слов поможет говорить и писать грамотно!

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