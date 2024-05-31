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Ликбез

Что означает слово «дистанционный»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Осваиваем новые технологии - пытаемся работать и учиться в дистанционном режиме. Что это значит?

«Дистанционный» - понятно, от слова «дистанция». Оно латинское, буквально означает «расстояние»: спортсмен пробежал дистанцию, или определенное расстояние.

Правда, в русском языке эти синонимы используются по-разному: спортсмен сошел с дистанции, но не сошел с расстояния. Вряд ли кто-то скажет «соблюдайте расстояние» - верно «соблюдайте дистанцию» или «находитесь на безопасном расстоянии». Сочетаемость определяется традицией.

Дистанционный – это находящийся (или производимый) на расстоянии. Если совсем недавно обычным сочетанием было «дистанционное управление самолетом (космическим кораблем, телевизором)», то сегодня в привычку вошли варианты «дистанционное управление компанией», «совещание в дистанционном формате», «дистанционное обучение»: сидим дома - общаемся-учимся на расстоянии.

К новому значению уже появился новый синоним - «удаленный». Что любопытно, обучение и образование все-таки дистанционные, а работа - как дистанционная, так и удаленная. Или, как говорят без церемоний, дистанционка и удаленка.

Язык отражает изменяющийся мир. Будем говорить грамотно.

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