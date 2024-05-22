Как правильно - «адекватный» или «одекватный»?

22.05.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В трудной ситуации важно вовремя принять адекватные меры. Про что речь и как грамотно написать слово: с О в начале или с А?

Правильно - «адекватный», с начальной гласной А, согласный звук [д] произносится твердо.

Довольно части приходится услышать фразу «Он адекватный человек». При этом говорящий вкладывает смысл «нормальный». Однако такое значение возможно только в современном городском жаргоне. Когда же речь идет об адекватных мерах, вряд ли имеется в виду то же самое.

Для точного понимания придется рассмотреть слово изнутри. Оно пришло в русский и другие европейские языки из латыни. Корень -aequus- означает буквально «равный». Экватор так назвали потому, что условная линия проходит от обоих полюсов на равном расстоянии, эквилибрист умеет сохранять равновесие, а эквивалентный вариант - это равносильный.

«Адекватный» благодаря латинской приставке ad- переводится как «приравненный». Такое толкование перешло и в современность: адекватный - соответствующий чему-либо. Адекватные меры и адекватные решения соответствуют ситуациям.

Будем говорить грамотно!