Почему угрожают показать кузькину мать?

08.11.2023 | 20:00

В шутку или всерьез угрожаем кому-то и говорим: «Я тебе покажу кузькину мать!» Интересно, почему кузькину, чем она так страшна?

В русских пословицах, поговорках часто упоминаются имена собственные. Отправиться далеко - «куда Макар телят не гонял», сурово наказать - «выдрать, как сидорову козу».

А Кузька - это же Кузьма, и о нем найдутся устойчивые обороты: «Кузьма - бесталанная голова», «Горькому Кузеньке - горькая долюшка», «Кузенька-сиротинушка».

Кузьма в поговорках какой-то несчастный. А еще злой, мстительный и драчливый: «Наш Кузьма все бьет со зла», «Не грози, Кузьма: не дрожит корчма».

Наверное, мать такого Кузьмы еще более опасное и злое существо. Поэтому показать кузькину мать - действительно страшная угроза.

Правда, до сих пор точно не установлено, что за Кузька живет в выражении. Может быть, вовсе не человек, ведь, например, в старину кузькой называли плетку, которой наказывали провинившихся людей и домашний скот. И еще (в некоторых областях России) жука, который пожирал злаки на полях. Отсюда оборот «подпустить кузьку», т. е. доставить кому-то неприятность.

Много интересного и невероятного есть в языке. Будем говорить грамотно и выразительно!