Сетевое издание|18+|Среда|8 ноя 2023|21:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

Почему угрожают показать кузькину мать?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В шутку или всерьез угрожаем кому-то и говорим: «Я тебе покажу кузькину мать!» Интересно, почему кузькину, чем она так страшна?

В русских пословицах, поговорках часто упоминаются имена собственные. Отправиться далеко - «куда Макар телят не гонял», сурово наказать - «выдрать, как сидорову козу».

А Кузька - это же Кузьма, и о нем найдутся устойчивые обороты: «Кузьма - бесталанная голова», «Горькому Кузеньке - горькая долюшка», «Кузенька-сиротинушка».

Кузьма в поговорках какой-то несчастный. А еще злой, мстительный и драчливый: «Наш Кузьма все бьет со зла», «Не грози, Кузьма: не дрожит корчма».

Наверное, мать такого Кузьмы еще более опасное и злое существо. Поэтому показать кузькину мать - действительно страшная угроза.

Правда, до сих пор точно не установлено, что за Кузька живет в выражении. Может быть, вовсе не человек, ведь, например, в старину кузькой называли плетку, которой наказывали провинившихся людей и домашний скот. И еще (в некоторых областях России) жука, который пожирал злаки на полях. Отсюда оборот «подпустить кузьку», т. е. доставить кому-то неприятность.

Много интересного и невероятного есть в языке. Будем говорить грамотно и выразительно!

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте