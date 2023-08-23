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Ликбез

Надо писать «спАртакиада» или «спОртакиада»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как пишется: «спАртакиада» или «спОртакиада»? И что такое спартакиада?

Словари объясняют: спАртАкиада - это массовое спортивное соревнование. Но слово «спорт» для проверки применить нельзя.

Название состязания получили в честь Спартака - раба, гладиатора, который возглавил восстание против Рима в I веке до н. э. Слово «спартакиада» создано по аналогии с «олимпиадой».

Его придумали в противовес Олимпийским играм в Советском Союзе в начале 20-х годов ХХ века для спортсменов государства рабочих и крестьян. Для названия выбрали имя героя, восставшего против поработителей.

Первая масштабная всесоюзная спартакиада состоялась в 1928 году, когда в Париже проходили игры VIII летней Олимпиады.

По данным газеты «Советский спорт», в Москве собралось тогда более 7 000 спортсменов, в то числе более 600 представителей рабочих организаций из 17 стран, включая Германию. Потом массовые состязания стали привычным явлением. Всесоюзные, республиканские, областные, вузовские и школьные большие спортивные соревнования тоже стали называть спартакиадами.

Историю слов сохраняет язык. Будем говорить грамотно.

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