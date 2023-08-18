Как правильно - «ассимЕтрия» или «асимметрИя»?

18.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как правильно поставить ударение: ассимЕтрия или асимметрИя? А букв сколько - две С или две М?

Согласно современной норме ударение ставится на предпоследний слог: асимметрИя. Хотя в «симметрии» - ударный корень «-метр-». Пишутся оба слова через «-мм-».

В обоих древнегреческих словах корень metron значит «мера». Приставка «сим-», тоже греческая (встречается в словах «симфония», «симбиоз», «симпозиум»), означает «вместе» и равна по значению русской «со-».

Так что «симметрия» - буквально «соразмерность». Не забудем: на стыке приставки и корня - удвоенная М.

Симметрия, объясняют толковые словари, это полное соответствие в расположении частей целого относительно центра, средней линии. Если такое соответствие нарушено, оно получает название «асимметрия». Для этого слова понадобилась приставка «а-», обозначающая отрицание. «Аморальный», «аполитичный», «асоциальный», «атипичный», «апатия» - во всех этих словах отрицается то, что названо в корне.

АсиММетрИя отрицает симметрию - это несоразмерность, несимметричность.

Будем говорить и писать грамотно.