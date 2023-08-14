14.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: «Чужая душа - потемки». Что имеют в виду?

Душа - это и внутренний мир человека, его сознание, и сам человек со всеми своими свойствами, и (в религиозном представлении) бессмертное начало в человеке. А само слово вошло в десятки устойчивых оборотов.

Заячья душа - трусливый человек, общительный - душа компании, доверчивый - душа нараспашку, бедный - за душой ничего нет, а подлый - низкая, мелкая душонка. Живут ладно - душа в душу. Работают с душой, душу в дело вкладывают, душой болеют или без души, как бог на душу положит.

Причем не любят, когда кто-то над душой стоит или лезет в душу. Кошки на душе скребут, когда тоскливо, испугались - душа в пятки. А если преданы кому-то, то всеми фибрами души, и от всей души поздравляют - искренно. Делают что хотят - что душе угодно.

«Чужая душа - потемки» - гласит народная мудрость. Это значит, понять, что думает человек, объяснить, почему он поступает так, а не иначе, невозможно - не разглядишь в темноте.

Будем говорить грамотно и выразительно!