Вернется стОрицей или сторИцей?

11.10.2022 | 10:00

Говорят: это вам вернется сторицей. Куда поставить ударение - стОрицей или сторИцей? И что означает слово?

Правильно с ударением на «и»: «сторИцей». Это древнее слово вышло из активного оборота, но живой осталась одна из его форм - «сторИцей» или «сторИцею». Слово «съторица» (в древнерусском, старославянском языке) означало «сотня», а позже «вознаграждение, возмещение». «Сторица» восходит к числительному 100.

«Земля родит сторицей» - говорили в старину о хорошем урожае. «Сторицей вам воздастся» - говорим мы сегодня торжественно. Выражаем благодарность за доброе дело: оно сторицей окупится, то есть стократно. Или, наоборот, угрожаем отмщением за обиду: сторицей вернется к обидчику.

В книгах найдем и прилагательное «сторичный». Теперь с легкостью переведем его на современный язык: «щедрый», «многократный», а если быть точным, «стократный».

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысли точно и грамотно.