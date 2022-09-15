Сетевое издание|18+|Четверг|15 сен 2022|10:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Кто такой филолог?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

«Кто он по специальности? - Говорят, филолог». Кто такой филолог?

Название науки «филология» образовано подобно многим другим: биология, геология, антропология и так далее. Оно состоит из двух греческих корней: первый - phileo («люблю»), второй - logos («учение, наука, слово»).

Как русский эквивалент можно подобрать «любословие». Именно любовь к слову, к возможностям языка как основной системы общения людей объединяет представителей разных профессий, чья деятельность связана со словом, с языком.

Это учителя, преподаватели русского языка и литературы, иностранных языков в школе и вузе, это и научные работники, ученые, лингвисты и литературоведы, рекламные агенты, референты, пресс-секретари и многие другие.

Каждый, кто неравнодушен к языку, в душе немного филолог.

Будем хранить язык и говорить грамотно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Будем хранить язык и говорить грамотно.
Так у нас церковь проводит квесты с молодёжью,а минкульт фесты с Гагариным...


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Дедуктивный метод - что это?
  • Как правильно - «пЕтелька» или «петЕлька»?
  • ПриблИженные или приближЕнные?
  •  
  • Откуда взялось слово «мошенник»?
  • СлИвовый или сливОвый?
  • Что такое алтын?
  •  
  • Что значит выражение «пойти на попятную»?
  • ТрОдиция или трАдиция? И что это?
  • БрЯцать или бряцАть?
  •  
  • Двух-ярусный или двухъярусный?

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте