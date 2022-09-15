15.09.2022 | 10:00

«Кто он по специальности? - Говорят, филолог». Кто такой филолог?

Название науки «филология» образовано подобно многим другим: биология, геология, антропология и так далее. Оно состоит из двух греческих корней: первый - phileo («люблю»), второй - logos («учение, наука, слово»).

Как русский эквивалент можно подобрать «любословие». Именно любовь к слову, к возможностям языка как основной системы общения людей объединяет представителей разных профессий, чья деятельность связана со словом, с языком.

Это учителя, преподаватели русского языка и литературы, иностранных языков в школе и вузе, это и научные работники, ученые, лингвисты и литературоведы, рекламные агенты, референты, пресс-секретари и многие другие.

Каждый, кто неравнодушен к языку, в душе немного филолог.

Будем хранить язык и говорить грамотно.