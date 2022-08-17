Меры принимают или предпринимают?

Спрашивают: какие меры вы предприняли? Интересно, меры предпринимают или все-таки принимают? Как выразиться грамотно?
«Меры предприняты» - это ошибка. Она возникает оттого, что иногда путают близкие по звучанию глаголы. Но у них разные значения, и способность сочетаться с другими словами - тоже.
«Предпринять» буквально значит «начать, приступить к чему-нибудь», объясняют словари. Обычный вопрос: что бы нам такое предпринять?
А «принять» значит «совершить, осуществить что-либо»: принять решение - решить, принять присягу - присягнуть, принять участие - участвовать. Меры нужно не предпринимать (начинать), а принимать (осуществлять).
Хотя это сочетание невозможно заменить одним глаголом, поможет его запомнить слово «мероприятие» - оно как раз образовано от сочетания «принять меры». «Меропредприятия» в языке нет.
Итак, предпринимают шаги, попытки усилия, действия, но принимают меры. И говорят грамотно.
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