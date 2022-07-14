Что такое праймериз?

14.07.2022 | 10:00

Из новостей узнают: прошли праймериз новой политической партии. А что это такое?

Слово «праймериз» стало звучать в России совсем недавно. Пришло оно в русский язык из английского, точнее, было заимствовано вместе с новой политической традицией из США. Там принято, прежде чем выдвинуть кандидатов от той или иной партии, которая будет участвовать в выборах, в том числе президента, провести сначала выборы внутри самой партии, чтобы выяснить, кто из кандидатов имеет большую политическую популярность, больший политический вес. Так что праймериз - это предварительные выборы.

Восходит слово к латинскому primus (первый), как и другие, давно живущие в русском: прима-балерина, примадонна, то есть первая балерина и первая дама, премьера - первое представление. А заимствование «прайм-тайм» служит обозначением того времени суток, когда смотрят телевизор или слушают радио наибольшее количество людей: prime-time - первое (по значимости) время.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.