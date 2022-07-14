Ликбез

Что такое праймериз?

Печать
Telegram

Из новостей узнают: прошли праймериз новой политической партии. А что это такое?

Слово «праймериз» стало звучать в России совсем недавно. Пришло оно в русский язык из английского, точнее, было заимствовано вместе с новой политической традицией из США. Там принято, прежде чем выдвинуть кандидатов от той или иной партии, которая будет участвовать в выборах, в том числе президента, провести сначала выборы внутри самой партии, чтобы выяснить, кто из кандидатов имеет большую политическую популярность, больший политический вес. Так что праймериз - это предварительные выборы.

Восходит слово к латинскому primus (первый), как и другие, давно живущие в русском: прима-балерина, примадонна, то есть первая балерина и первая дама, премьера - первое представление. А заимствование «прайм-тайм» служит обозначением того времени суток, когда смотрят телевизор или слушают радио наибольшее количество людей: prime-time - первое (по значимости) время.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Пятисот, пятьсот или пятиста?
  • Кто автор фразы «Умом Россию не понять»?
  • Кто такой блюститель?
  •  
  • ЗавИдно или зАвидно?
  • ПрИнявший или принЯвший?
  • ПлАцебо, плацЕбо или плацебО?
  •  
  • Обессилел или обессилил?
  • Как правильно - дите или дитя?
  • Что такое мандраж?
  •  
  • До конца 2022 года: стало известно о налоге на электросамокаты

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте