ИнгрЕдиент или ингрИдиент? Как правильно?

Что такое ингредиент и как грамотно написать слово?
Напишем грамотно: сначала И, потом Е, затем снова И - «ИнгрЕдИент». Популярное слово означает составную часть какого-нибудь вещества или смеси, например салата.
Многие слова, еще недавно считавшиеся книжными, входят в активный оборот - не только «ингредиент», но и его родственники. Понять их значение поможет латинский корень, к которому они восходят. Он тот же, что в латинском gradus, то есть «шаг, ступень».
«Градус» живет и как самостоятельное слово. Сколько градусов ниже нуля? Смотрим, насколько шагов, ступеней опустилась жидкость в термометре (градуснике).
Ингредиент - буквально «входящий», а градиент - «шагающий».
И новейшее английское заимствование «апгрейд» - тоже от латинского gradus и английского предлога up (вверх). Сделать апгрейд, например, компьютеру - значит как бы повысить на шаг, на ступень его качество, улучшить, модернизировать.
Будем внимательны к словам, чтобы не потеряться в мире и говорить грамотно.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.