ИнгрЕдиент или ингрИдиент? Как правильно?

21.01.2022 | 20:00

Что такое ингредиент и как грамотно написать слово?

Напишем грамотно: сначала И, потом Е, затем снова И - «ИнгрЕдИент». Популярное слово означает составную часть какого-нибудь вещества или смеси, например салата.

Многие слова, еще недавно считавшиеся книжными, входят в активный оборот - не только «ингредиент», но и его родственники. Понять их значение поможет латинский корень, к которому они восходят. Он тот же, что в латинском gradus, то есть «шаг, ступень».

«Градус» живет и как самостоятельное слово. Сколько градусов ниже нуля? Смотрим, насколько шагов, ступеней опустилась жидкость в термометре (градуснике).

Ингредиент - буквально «входящий», а градиент - «шагающий».

И новейшее английское заимствование «апгрейд» - тоже от латинского gradus и английского предлога up (вверх). Сделать апгрейд, например, компьютеру - значит как бы повысить на шаг, на ступень его качество, улучшить, модернизировать.

Будем внимательны к словам, чтобы не потеряться в мире и говорить грамотно.