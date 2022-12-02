Родственников бойцов атакуют от имени сотрудников артинститута

02.12.2022 | 17:21

Уже известно, что родственники и близкие участников специальной военной операции подвергаются прессингу со стороны разного рода злоумышленников. Как оказалось, вытянуть из них какую-либо информацию о бойцах пытаются и от имени сотрудников артиллерийского института, на базе которого проходило обучение мобилизованных.

«Мне сегодня звонили и спрашивали о местонахождении моего мужа, какого числа был призван, какой полк и подразделение. Звонили из артиллерийского училища г. Пензы, спрашивали, как мужу военный билет отправить», - рассказала подписчица группы «Подслушано в Лунино» соцсети «ВКонтакте» Александра.

Она попросила всех, у кого кто-то служит или был призван по мобилизации, никому и никогда не сообщать никакую информацию о них. «Если вам звонят, сразу отключайтесь», - посоветовала женщина.

Ранее в Министерстве обороны РФ предупредили, что украинская сторона дезинформирует и запугивает родственников участников СВО. С этой целью делаются звонки и сообщения с неизвестных номеров о пленении или гибели бойцов. Этому способствует размещение в интернете персональных данных, информации о принадлежности к вооруженным силам и использование мобильных телефонов в зоне военных действий. Руководство Минобороны России призвало граждан не поддаваться на провокации и шантаж, не распространять никакие личные данные.