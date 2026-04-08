В Пензе проезд Черепановых не ремонтировали больше 30 лет

Разбитая грунтовка и грязь - так выглядит проезд Черепановых в Монтажном. На состояние дороги в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru пожаловалась местная жительница.

Дети из расположенных в этом районе домов вынуждены преодолевать ямы и лужи, чтобы попасть в школу № 66 (5-й корпус).

«Я одеваю и обуваю детей в чистое, но, идя по такой дороге, они просто все пачкаются!» - возмутилась пензячка.

По ее словам, проезд не видел ремонта больше 30 лет. С просьбой исправить ситуацию местные жители обращались в районную администрацию, городское управление ЖКХ, службы благоустройства, однако везде получили отписки.

«Реального ремонта так и нет», - пояснила пензячка.

Ранее в рубрику «Глас народа» поступила жалоба на огромные ямы на дороге между домами № 47/45 и 49 на улице Володарского в Пензе. Они затрудняют проезд и мешают пешеходам.

