«Запасные дети»: питбайкеры создали аварийную ситуацию на Калинина

В Пензе питбайкеры едва не попали в ДТП на пересечении улиц Свердлова и Калинина. Опасный момент на дороге попал на видео.

Кадры, сделанные регистратором, опубликовали в Сети вечером в пятницу, 3 апреля.

Юноши на питбайках ехали по Свердлова и при повороте на Калинина проигнорировали красный сигнал. Один из них едва не столкнулся с автомобилем владельца регистратора.

«Чьи запасные дети летают?» - задался автор вопросом.

В комментариях пензенцы написали, что питбайкеры не знают правил дорожного движения и создают аварийные ситуации.

«Так и будут летать с весны до осени, пока снег не ляжет», «Надо отбирать технику, если гоняют так», «Молодежь, самонадеянные, бесстрашные, ветер в голове», - поделились мнениями пользователи.

С наступлением тепла пензенцы все чаще стали жаловаться в Сети на питбайкеров: юноши лихачат, нарушают тишину.

