Переход на ул. Литвинова и подступы к нему требуют обновления

Пешеходный переход через железную дорогу на улице Литвинова в Пензе и прилегающая к нему территория нуждаются в обновлении.

Так считает горожанин, обратившийся в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

По его мнению, содержание территории даже удовлетворительным назвать сложно.

«Ходить невозможно! А ведь дети в школу каждый день идут через этот участок. Сплошная грязь. Если уж не полный ремонт дороги, то хотя бы КамАЗ асфальтовой крошки улучшил бы ситуацию», - высказал свое мнение горожанин.

Он отметил, что сам переход, конечно, относится к РЖД, но подходы к нему расположены на муниципальной территории, о которой могла бы позаботиться городская администрация.

«Как правило, это зоны повышенной опасности, и они должны содержаться в хорошем состоянии!» - заключил мужчина.