Можно утонуть: на ул. Володарского проезду мешают огромные ямы

В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» поступила жалоба на огромные ямы на дороге между домами на улице Володарского № 47/45 и 49 в областном центре.

О плохом состоянии проезжей части сообщила горожанка. По ее словам, проехать и не повредить машину невозможно.

«Да и чтобы просто пройти и не утонуть - целый квест», - описала ситуацию женщина.

Свои слова она проиллюстрировала снимками, сделанными в понедельник, 6 апреля.

«Мы неоднократно обращались в администрацию района и города, писали обращение в прокуратуру, но в ответ лишь отписки. Ремонт (хотя бы ямочный) не проводился уже многие годы», - рассказала пензячка.

Ранее сообщалось о разбитой дороге у дома № 92 на улице Долгорукова. 4 апреля в одну из ям, скрытых водой, провалились колеса мусоровоза.

