На улице Долгорукова мусоровоз провалился в яму

В Пензе на улице Долгорукова у дома № 92 бездорожье стало причиной ДТП с мусоровозом. Колесо спецтехники угодило в ловушку, скрытую водой.

ЧП случилось утром в субботу, 4 апреля, рассказали местные жители в чате Железнодорожного района мессенджера Telegram. В яму провалились левые задние колеса мусоровоза. Рабочие пытались собственными силами вытащить машину.

По словам жителей улицы, из-за разбитого дорожного покрытия они не могут подъехать к своим домам - все пути отрезаны.

«Ждем вас в гости посмотреть на нашу дорогу», - обратились пензенцы к районной администрации.

19 марта в Пензе на платной парковке у ТЦ «Империя» асфальт провалился под стоявшей «Нивой». В ловушке оказалось левое переднее колесо автомобиля.