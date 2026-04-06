Жителей Монтажного возмутил механизм запуска рейса до кладбища

Жителей поселка Монтажного возмутило решение о задействовании машин 12-го маршрута при запуске рейса от Пензы-I до Восточного кладбища.

Микроавтобусы начали ходить с 4 апреля. Это отдельный рейс маршруток № 12, воспользоваться которым можно по субботам и воскресеньям, уточнили ранее в региональном минстрое.

Машины едут по улицам Октябрьской, Володарского, Суворова, Чехова, Долгова, Урицкого, участку дороги от Урицкого до Сурской, Большому Сурскому мосту, улице Чаадаева, трассе М-5, улице Осенней.

«Это не организация движения! На Монтажный ходит один-единственный маршрут, на котором всего 4 машины, и они постоянно ломаются. В итоге на маршруте остаются 2-3 машины. И теперь одну заберут на кладбище, но ведь Монтажный в другой стороне от кладбища. Это разные направления и разные маршруты должны быть» - такое мнение одна из пользовательниц высказала на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во «ВКонтакте» 5 апреля.

Женщина напомнила, что жители поселка направили много обращений с просьбами улучшить транспортное сообщение между Монтажным и центром города, но в их проблемы никто не вникает.

«Я на свое обращение получила только стандартную отписку. А вот на кладбище, куда люди 2 раза в год ездят, - пожалуйста», - заключила пензячка с досадой.