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Глас народа

Жительница Пензы опасается, что дом в Жемчужном проезде смоет ливнями

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В пятницу, 5 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо от жительницы областного центра Аллы Михайловой.

Темой для обращения стало разрушение дома № 8 в Жемчужном проезде.

«В прошлом году вывалились кирпичи у основания угла дома. Я написала в обслуживающую организацию письмо, но никакой реакции не последовало. Устно было сказано что «делать ничего не будут, обращайтесь в фонд капремонта». Я немного подлатала дыру, но угол зимой все равно промерзал. А после недавних ливней там угол совсем размыло», - описала женщина проблему.

Она подтвердила свои слова снимками, на которых запечатлены вывалившиеся из стены кирпичи.

По словам Аллы Михайловой, у жильцов была надежда, что дом передадут новой муниципальной управляющей компании, однако этого не произошло.

«Еще пару ливней - и дом смоет», - делает вывод горожанка.

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