Жители Зари показали свалку «пилорамных отходов»

24.01.2022 | 16:17

В понедельник, 24 января, в рубрику «Глас народа» поступило коллективное письмо от пятерых жителей микрорайона Заря.

Они подняли проблему загрязнения территории и рассказали о многолетней свалке «пилорамных отходов» вблизи улицы Новоселов, 401, наносящей вред окружающей среде и являющейся постоянным источником пожарной опасности.

«Неоднократно обращались к работникам пилорамы, чтобы они прекратили незаконно сваливать и сжигать мусор с пилорамы. Но все наши просьбы по сей день остаются без внимания.

Они разрыли глубокую яму, и если смотреть издалека, то практически ничего не видно, поэтому надо подойти к яме с другой стороны. Когда яма заполняется, они начинают весь мусор выгружать вокруг ямы площадью один гектар, в летний период сжигают мусор, постоянно устраивая пожары», - говорится в письме.

Жители надеются на разрешение ситуации.