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Глас народа

Жители Зари показали свалку «пилорамных отходов»

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В понедельник, 24 января, в рубрику «Глас народа» поступило коллективное письмо от пятерых жителей микрорайона Заря.

Они подняли проблему загрязнения территории и рассказали о многолетней свалке «пилорамных отходов» вблизи улицы Новоселов, 401, наносящей вред окружающей среде и являющейся постоянным источником пожарной опасности.

«Неоднократно обращались к работникам пилорамы, чтобы они прекратили незаконно сваливать и сжигать мусор с пилорамы. Но все наши просьбы по сей день остаются без внимания.

Они разрыли глубокую яму, и если смотреть издалека, то практически ничего не видно, поэтому надо подойти к яме с другой стороны. Когда яма заполняется, они начинают весь мусор выгружать вокруг ямы площадью один гектар, в летний период сжигают мусор, постоянно устраивая пожары», - говорится в письме.

Жители надеются на разрешение ситуации.

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Гость||

Да классный ж горбыль! И брусочков натырить можно.

Гость||

Расскажите нам, безграмотным, какой вред окружающей среде наносит натуральная древесина?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 24 января, в рубрику «Глас народа» поступило коллективное письмо от пятерых жителей микрорайона Заря.
Рубрика «Гетто на связи».

Гость||

это же добро

Гость||

Заря это там где построены новые крупно щелевые домишки это куда свозят убранный снег?

Гость||

Какое интересное для проживание местечко?

Гость||

Гость писал(a):

Расскажите нам, безграмотным, какой вред окружающей среде наносит натуральная древесина?
Она там периодически горит и загораются рядом лежащие поля .Перегоняли бы они её в пеллеты .

Гость||

И лежит,можно брать?

Гость||

Нищие разберут,но не всё,конечно.

Гость||

откаты решают все проблемы в Пензе

Гость||

Кто это сделяль?

Имя: Гость
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