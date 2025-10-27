История Пензы: В центре города исчезла целая улица

27.10.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На всем протяжении современная улица Кирова пересекается с 6 другими: Бакунина, Славы, Максима Горького, Кураева, Карла Маркса и Лермонтова. А раньше была еще одна - Валяева. Она шла от верхнего квартала Московской и спускалась практически до Набережной Реки Пензы.

Дорога вела к Лебедевскому мосту, который соединял остров Пески с остальным городом. Эта была важная транспортная артерия. По ней перевозили разные грузы - начиная от зерна и заканчивая детскими игрушками. Улица пролегала мимо дома воеводы, так что глава региона мог лично убедиться, что товар вовремя доставляется в Пензу.

На самой улице имелось немного зданий. Точно известно о нескольких избах, складских помещениях городового магистрата и кабаке, где, вероятно, и веселились путники. А вот в честь кого назван квартал, выяснить трудно. У краеведов есть лишь одна маленькая зацепка.

В XVII веке известных государственных деятелей с фамилией Валяев не было, значит, округа носила имя какой-то местной знаменитости. На тот момент это мог быть только один человек - Григорий Валяев, подьячий Пензенской приказной избы.

Вообще в то время в честь местных чиновников часто называли улицы. Точно так же давали наименования и по фамилиям рядовых горожан, которые, например, первыми поселились на той или иной улице.