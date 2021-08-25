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Глас народа

Пензенец назвал беспределом взимание платы за въезд на кладбище

Печать

Житель Пензы назвал беспределом систему оплаты въезда на Новозападное кладбище. Свою жалобу мужчина опубликовал в нескольких городских сообществах в соцсетях.

«Кто-нибудь может подсказать, как побороть беспредел на кладбище Западной Поляны. Работники устроили систему поборов, причем, я думаю, руководство в курсе», - поделился предположениями мужчина.

По словам гражданина, он привез на могилу землю. За право в течение месяца въезжать на территорию кладбища потребовали 440 рублей.

«Мне надо на один раз! Это никого не волнует, хоть кофе каждый день приезжай пить. Оплачиваем, берем бумагу. А там указано, что услуга по разовой уборке!» - пояснил интернет-пользователь.

Он вернулся и попросил выдать документ, подтверждающий право въезда, на что получил ответ, что движение на автомобилях по кладбищу запрещено. Тем не менее работник заверил: «Вы не волнуйтесь, все знают, вас пропустят».

Мужчина потребовал поставить на документе подпись и печать. Впоследствии он узнал, что въезд на кладбище якобы разрешен (если необходимо ввезти груз или если посетитель не в состоянии идти самостоятельно). Сложившаяся ситуация его возмутила.

«Хотелось бы привлечь руководство. Устроили бизнес, хорошо, без автоматов оплаты», - резюмировал горожанин.

В комментариях пензенцы разделили негодование автора и предложили ему обратиться непосредственно к руководству кладбища. Еще несколько человек написали о необходимости построить в области крематорий. Эта идея неоднократно обсуждалась, но пока инвесторов не нашлось.

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Гость||

На чемодановское и терновское можно заехать без проблем. Западное особенное?

Гость||

посетитель кладбища не в состоянии идти самостоятельно это покойник что ли

Гость||

Гость писал(a):

посетитель кладбища не в состоянии идти самостоятельно это покойник что ли
Не поверишь! Есть такие люди - инвалиды! Не в курсе?

Гость||

Гость писал(a):

посетитель кладбища не в состоянии идти самостоятельно это покойник что ли
Попадёшь в авариюи и отанешся жив - посмотришь.

Гость||

Нужно эту бумагу в прокуратуру...

Гость||

Небольшой крематорий просто необходим городу. Операционные ноги-руки в 6 больнице сжигают? Раньше хоронили в гробах,сколько влезет в один,а сейчас?

Гость||

Новозападное кладбище. VIP-покойники. Отдельные платные услуги

Гость||

Как достало оплачивать недалекие мозги местных властей

Ещё гармонист ,крышующий весь похоронный бизнес, езмоглым решение лишил всех офигительно прибыльного бизнеса - кремации.

Трасса М-5 , магистральный газопровод, удобный съезд на улицу Осеннюю сделало бы крематорий точкой куда везли деньги отовсюду. И это ещё до ковида. Биоотходы и очередь на кремацию от регионов вплоть до Москвы стало бы прибыльнейшим делом .

А тут криминальные поборы с местного населения. Мелкие воришки, как раз в духе буртасочинуш. Поэтому ни один пензюк и не задержался ни на одной солидной должности в столице. Берут- присмотрятся-пинок под жёпу . Кому нужны кривокабельсколазуткинские дурни. Один Ваня в Москве задержится и то в Матросской тишине

Гость||

В августе в России заметно выросли цены на похоронную атрибутику, сообщает «Коммерсантъ». Производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%.

Например, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тыс. рублей, то с августа — уже 9,2 тыс. рублей. Более дорогие образцы подорожали с 15 до 20–25 тыс. рублей. Такое заметное повышение происходит впервые за десять лет, до этого цены на гробы росли в пределах инфляции.

Подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники.

Имя: Гость
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