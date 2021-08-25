Пензенец назвал беспределом взимание платы за въезд на кладбище

25.08.2021 | 08:42

Житель Пензы назвал беспределом систему оплаты въезда на Новозападное кладбище. Свою жалобу мужчина опубликовал в нескольких городских сообществах в соцсетях.

«Кто-нибудь может подсказать, как побороть беспредел на кладбище Западной Поляны. Работники устроили систему поборов, причем, я думаю, руководство в курсе», - поделился предположениями мужчина.

По словам гражданина, он привез на могилу землю. За право в течение месяца въезжать на территорию кладбища потребовали 440 рублей.

«Мне надо на один раз! Это никого не волнует, хоть кофе каждый день приезжай пить. Оплачиваем, берем бумагу. А там указано, что услуга по разовой уборке!» - пояснил интернет-пользователь.

Он вернулся и попросил выдать документ, подтверждающий право въезда, на что получил ответ, что движение на автомобилях по кладбищу запрещено. Тем не менее работник заверил: «Вы не волнуйтесь, все знают, вас пропустят».

Мужчина потребовал поставить на документе подпись и печать. Впоследствии он узнал, что въезд на кладбище якобы разрешен (если необходимо ввезти груз или если посетитель не в состоянии идти самостоятельно). Сложившаяся ситуация его возмутила.

«Хотелось бы привлечь руководство. Устроили бизнес, хорошо, без автоматов оплаты», - резюмировал горожанин.

В комментариях пензенцы разделили негодование автора и предложили ему обратиться непосредственно к руководству кладбища. Еще несколько человек написали о необходимости построить в области крематорий. Эта идея неоднократно обсуждалась, но пока инвесторов не нашлось.