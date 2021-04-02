Пензячка рассказала о пережитом в автобусе № 54 шоке

02.04.2021 | 13:27

В пятницу, 2 апреля, жительница Пензы поделилась эмоциями после поездки в автобусе, следующем по маршруту № 54, который курсирует между Гидростроем и дальним Арбековом.

«Вчера столкнулась с таким хамством ужасным, в шоке пребываю второй день, хотя удивить меня тяжело», - начала женщина.

В час пик ей, как и другим пассажирам, пришлось терпеть хамство со стороны женщины-кондуктора, которая пыталась распределить людей по салону.

Пользовательница привела в пример несколько фраз работницы транспортного предприятия: «Проходите в салон», «Утрамбовывайтесь плотнее», «Вы оглохли? Я щас сама подойду вас утрамбую».

«И все это говорилось на повышенных тонах. Мужчина на очередное ее требование утрамбоваться сказал, что так неудобно, - «удобно вам будет дома на диване, а здесь стойте как придется». Я плачу деньги, почему я должна стоять на одной ноге и выслушивать такое? Мне противно, реально противно было ехать в этом автобусе, тут наглости нет предела просто», - высказалась пензячка.

Мнения других пользователей об описанном событии разделились. Одни согласились с автором поста и указали на кризисную ситуацию с общественным транспортом в целом. Другие предложили женщине ездить на такси, чтобы не испытывать эмоциональных потрясений.

«Кондукторше наверняка тоже было противно вас трамбовать, если вы словами не понимаете», - заключил один из комментаторов.

Источник: Таня Антипова, vk.com/penza_live.