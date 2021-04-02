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Глас народа

Пензячка рассказала о пережитом в автобусе № 54 шоке

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В пятницу, 2 апреля, жительница Пензы поделилась эмоциями после поездки в автобусе, следующем по маршруту № 54, который курсирует между Гидростроем и дальним Арбековом.

«Вчера столкнулась с таким хамством ужасным, в шоке пребываю второй день, хотя удивить меня тяжело», - начала женщина.

В час пик ей, как и другим пассажирам, пришлось терпеть хамство со стороны женщины-кондуктора, которая пыталась распределить людей по салону.

Пользовательница привела в пример несколько фраз работницы транспортного предприятия: «Проходите в салон», «Утрамбовывайтесь плотнее», «Вы оглохли? Я щас сама подойду вас утрамбую».

«И все это говорилось на повышенных тонах. Мужчина на очередное ее требование утрамбоваться сказал, что так неудобно, - «удобно вам будет дома на диване, а здесь стойте как придется». Я плачу деньги, почему я должна стоять на одной ноге и выслушивать такое? Мне противно, реально противно было ехать в этом автобусе, тут наглости нет предела просто», - высказалась пензячка.

Мнения других пользователей об описанном событии разделились. Одни согласились с автором поста и указали на кризисную ситуацию с общественным транспортом в целом. Другие предложили женщине ездить на такси, чтобы не испытывать эмоциональных потрясений.

«Кондукторше наверняка тоже было противно вас трамбовать, если вы словами не понимаете», - заключил один из комментаторов.

Источник: Таня Антипова, vk.com/penza_live.

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Гость||

Не все кондукторы, конечно, хамки, но, к сожалению, встречаются часто.

Гость||

Так вам и надо, буратины глупомордые.

Гость||

Высадили бы её на ближайшей остановке. Делов то...))))

Гость||

как еледка в бочке утромбоваться надо было, что бы сок пошел

Гость||

Гость писал(a):

Высадили бы её на ближайшей остановке. Делов то...))))
Лишить Кривозубова лицензии на перевозки! Себя высади урод.

Гость||

Гость писал(a):

Лишить Кривозубова лицензии на перевозки!
Сейчас докурю и пойду лишать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Лишить Кривозубова лицензии на перевозки!
Сейчас докурю и пойду лишать.
Контра!!!

Гость||

Кстати это те самые автобусы на которые Белозерцев подарил из казны частному перевозчику Кривозубову (Меркурий) 100 млн. руб. и от мэрии Кувайцев ещё 10 млн. ,а учитывая скидку на газомоторные автобусы (фед. программа) процентов 80% от этих автобусов КаВЗ халява для Меркурия. Но Кривозубов на этом не остановился и вывел автобусы в "офшор" и теперь их якобы эксплуатирует не Меркурий ,а ИП - их карманные агенты ,а по сути это налоговый обман .

Гость||

Не у того ли автобуса сегодня рессоры просели задние и он стоял на 8 Марта ждал аварийку? Опять понапихал в час пик, как селёдок...

Гость||

Справедливая стоимость поездки для всех вас составляет 82 рубля.

Гость||

Напишите заявление в прокуратуру.

Гость||

А почему бы вместо того чтобы устраивать нервотрёпку кондуктору и пассажирам, не пустить дополнительные единицы транспорта в "час пик"? Ведь не только в 54 автобусе такие ситуации возникают, 30/130 тоже постоянно битком идут, 77 маршрутка - такая же история. Но нет, они лучше днём кассу срубят, а часов в 6-7 уже сходят с маршрута и едут домой, как будто в более позднее время людям ехать никуда не надо.

Гость||

Гость писал(a):

Не у того ли автобуса сегодня рессоры просели задние и он стоял на 8 Марта ждал аварийку? Опять понапихал в час пик, как селёдок...
У него не рессоры а пневмоподвеска , т.е. пневмоподушки.

Гость||

В тетрис кондуктор играл

Гость||

А что делать если овцы по другому не понимают?

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Имя: Гость
Комментарий:

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