Олег Мельниченко поблагодарил пензенцев за участие в выборах

Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил жителей Пензенской области, которые во время выборов не остались в стороне и нашли время, чтобы прийти на избирательные участки.

«Отдав свой голос, вы определили свое и наше общее будущее. Ваш гражданский поступок и сделанный выбор достойны самого искреннего уважения», - подчеркнул он.

Выборы в Госдуму и региональные органы власти впервые прошли во время СВО. Олег Мельниченко отметил: враг хотел помешать процессу голосования и подорвать доверие к его результатам, расколоть общество и вызвать гнев народа.

«Атаковали нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры, распустили слухи о мобилизации, в период выборов устроили массивную атаку дронами, направили на русские города тысячи беспилотников», - перечислил губернатор.

Кроме того, было сфабрикованы и распространены в соцсетях фейки в отношении самого Олега Мельниченко.

«Несмотря на огромное психологическое и информационное давление, пензенцы выстояли и не поддались на провокации, доказав свою зрелось, сплоченность, патриотизм и любовь к Родине. Явка на выборы и результаты голосования стали нашим общим ответом тем, кто хочет нас разобщить и отнять у нас право самим решать, как жить. Будем и дальше укреплять наше единство, вместе, плечом к плечу, не отступая ни на шаг», - заключил глава региона.

Согласно предварительным итогам голосования, Олег Мельниченко одержал победу на выборах губернатора.