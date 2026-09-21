Определены лидеры на выборах депутатов Госдумы

Утром в понедельник, 21 сентября, в Пензенской области подвели предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы РФ девятого созыва.

По федеральному округу явка составила 60,42%. Только 4 партии преодолели 5-процентный барьер. Результаты таковы:

- «Единая Россия» - 312 122 голоса (52,75%);

- КПРФ - 111 087 (18,78%);

- «Новые люди» - 63 917 (10,8%);

- ЛДПР - 64 848 (10,96%).

По одномандатному избирательному округу № 148 (Пензенский) зафиксирована явка 60,76%. Лидирует Дмитрий Каденков («Единая Россия»), набравший 167 980 голосов (57,94%).

По одномандатному избирательному округу № 149 (Лермонтовский) явка составила 59,56%, на первом месте - Игорь Руденский («Единая Россия») с 187 841 голосом (63,26%).

По словам председателя областного избиркома Александра Синюкова, проверены пока не все протоколы. Ожидаются документы из Москвы, где прикреплялись пензенские избиратели (более 3 600), которые голосовали электронно.

Также будут поступать бюллетени со всей России от лиц, находящихся в СИЗО в других субъектах страны.