Выборы в Госдуму: результаты по партиям, не преодолевшим 5%-й порог

Областной избирком обнародовал более подробную информацию о предварительных итогах голосования за депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному округу.
В частности, стали известны данные по партиям, которые не смогли преодолеть 5-процентный барьер.
Пензенские избиратели проголосовали следующим образом:
- «Справедливая Россия» - 2,01%;
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 1,61%;
- «Коммунисты России» - 0,81%;
- «Родина» - 0,55%;
- «Российская экологическая партия «Зеленые» - 0,51%;
- «Партия прямой демократии» - 0,29%.
Ранее сообщалось, что явка по федеральному округу составила 60,42%. Только 4 партии преодолели 5-процентный барьер. Результаты таковы:
- «Единая Россия» - 312 122 голоса (52,75%);
- КПРФ - 111 087 (18,78%);
- «Новые люди» - 63 917 (10,8%);
- ЛДПР - 64 848 (10,96%).
По одномандатному избирательному округу № 148 (Пензенский) зафиксирована явка 60,76%. Лидирует Дмитрий Каденков («Единая Россия»), набравший 167 980 голосов (57,94%).
По одномандатному избирательному округу № 149 (Лермонтовский) явка составила 59,56%, на первом месте - Игорь Руденский («Единая Россия») с 187 841 голосом (63,26%).