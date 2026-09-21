Выборы в Госдуму: результаты по партиям, не преодолевшим 5%-й порог

Областной избирком обнародовал более подробную информацию о предварительных итогах голосования за депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному округу.

В частности, стали известны данные по партиям, которые не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Пензенские избиратели проголосовали следующим образом:

- «Справедливая Россия» - 2,01%;

- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 1,61%;

- «Коммунисты России» - 0,81%;

- «Родина» - 0,55%;

- «Российская экологическая партия «Зеленые» - 0,51%;

- «Партия прямой демократии» - 0,29%.

Ранее сообщалось, что явка по федеральному округу составила 60,42%. Только 4 партии преодолели 5-процентный барьер. Результаты таковы:

- «Единая Россия» - 312 122 голоса (52,75%);

- КПРФ - 111 087 (18,78%);

- «Новые люди» - 63 917 (10,8%);

- ЛДПР - 64 848 (10,96%).

По одномандатному избирательному округу № 148 (Пензенский) зафиксирована явка 60,76%. Лидирует Дмитрий Каденков («Единая Россия»), набравший 167 980 голосов (57,94%).

По одномандатному избирательному округу № 149 (Лермонтовский) явка составила 59,56%, на первом месте - Игорь Руденский («Единая Россия») с 187 841 голосом (63,26%).