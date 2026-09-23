Владимир Якушев поблагодарил за голоса в поддержку «Единой России»

Политика

Владимир Якушев поблагодарил за голоса в поддержку «Единой России»
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Основная кампания Единого дня голосования была посвящена выборам в Госдуму РФ. В 10 регионах жители также выбрали высших должностных лиц, в 39 субъектах - депутатов законодательных органов, в 10 - депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

Руководитель научного совета центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на экспертном круглом столе в МИА «Россия сегодня» заявил, что важный момент доверия к выборам - уровень явки, он один из рекордных за все время проведения федеральных кампаний.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев поблагодарил избирателей за поддержку партии и отметил, что ЕР улучшила показатели 2021 года.

«Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу», - уточнил он.

«Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах. Владимир Якушев подчеркнул, что впервые избирательная кампания проходила в период боевых действий, СВО, когда и в тылу люди подвергались налетам БПЛА, информационным атакам - противник пытался расшатать единство страны. Но россияне еще больше сплотились вокруг президента.

В ходе круглого стола экспертного института социальных исследований и фонда развития гражданского общества на тему «Выборы 2026: о чем говорят результаты?» председатель правления фонда, координатор экспертного совета ЕР Константин Костин отметил, что основной предпосылкой электорального успеха ЕР стала прямая поддержка со стороны Владимира Путина. Важную роль сыграла и Народная программа партии.

«Здесь была и широкая отчетная кампания, которая сформировала устойчивое отношение к «Единой России» как к партии, которая выполняет свои обещания, умеет работать, понимает проблемы», - заключил эксперт.

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