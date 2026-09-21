Кандидаты в губернаторы передадут Олегу Мельниченко наказы граждан

В понедельник, 21 сентября, Олег Мельниченко, секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», одержавший победу на выборах губернатора, встретился с кандидатами, представлявшими другие политические платформы.

Ректор Института регионального развития Пензенской области Виктор Ерошенко участвовал в выборах как председатель регионального отделения Партии пенсионеров, зампред Пензенской городской думы Олег Шаляпин - как первый секретарь областного комитета КПРФ, депутат Пензенской городской думы Михаил Лисин - как председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Законодательного собрания Павел Куликов - как представитель ЛДПР, перечислили в правительстве.

«В вашем лице Пензенская область демонстрирует новую политическую культуру, показывающую, как на основе своих идеологических платформ можно с взаимоуважением и без грязи выстраивать политическую конкуренцию», - обратился Олег Мельниченко к собравшимся.

Он попросил кандидатов в губернаторы передать ему наказы граждан, поступившие по время избирательных кампаний.

«Знаю, что вы активно работали с людьми, доводили до них свои программы. Я должен представлять интересы всех жителей Пензенской области, поэтому хочу попросить передать мне поступившие вам наказы, чтобы ни одно пожелание граждан, ни один наказ не остались без внимания. Мы это проанализируем, обобщим и будем реализовывать в рамках программы социально-экономического развития Пензенской области», - пояснил Олег Мельниченко.