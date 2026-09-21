В избиркоме объяснили отсутствие электронных урн на выборах

На прошедших 3-дневных выборах в Пензенской области, как во всей России, не использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) - так называемые электронные урны.

Решение было принято Центральной избирательной комиссией РФ, сообщил председатель регионального избиркома Александр Синюков на пресс-конференции в понедельник, 21 сентября.

«КОИБы, которые были 2017 года, по срокам эксплуатации завода-изготовителя уже просроченные», - пояснил он. Устройства пытались модернизировать, но безуспешно.

В Пензенской области было 110 КОИБов.

«Хоть и говорят, что КОИБы - это легко, но это легко со стороны. Это сложная техника, ну, не смогли сделать таким образом, чтобы оно шло и работало. Мы же, когда КОИБы были, обучали людей-операторов и плюс техники все время дежурили на подстраховке. Он (КОИБ. - Прим. ред.) идет-идет, потом встал или что-то зажевал - и нужно выезжать делать.

Не смогли в этот раз ничего решить. По заключению специалистов было рекомендовано не применять их, поэтому приняли решение не применять», - рассказал Александр Синюков.

Он уточнил, что КОИБы были российского производства, но детали использовались импортные и замену им по импортозамещению найти не удалось.