Стали известны результаты довыборов в Пензенскую гордуму

В дни голосования с 18 по 20 сентября в ряде населенных пунктов Пензенской области выбирали кандидатов в представительные органы местного самоуправления.

Всего было 67 мандатов. 60 из них получили представители «Единой России», 3 - КПРФ, 2 - ЛДПР, 1 - «Новые люди», еще 1 - самовыдвиженец, уточнил председатель регионального избиркома Александр Синюков на пресс-конференции в понедельник, 21 сентября.

Что касается дополнительных выборов в Пензенскую городскую думу по одномандатному округу № 19, победу здесь, по предварительным данным, одержал ветеран СВО Артем Бушмин, набравший 4 375 голосов (58,1%).

До февраля этого года мандат был у Дениса Соболева. Заявление о досрочном прекращении полномочий он подал 26-го числа.

Соболев вошел в состав гордумы в сентябре 2024-го и тогда же стал ее председателем. Других претендентов на должность тогда не было.