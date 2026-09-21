В избиркоме объяснили процент явки на выборы особенностью русской души

Явка на выборы в Пензенской области и в целом по стране на прошедших 3-дневных выборах оказалась выше, чем в 2021 году, констатировал председатель регионального избиркома Александр Синюков на пресс-конференции в понедельник, 21 сентября.

«Если сравнивать с 2021-м, то явка выше на 6%. Тогда было 54 с копейками, а сейчас 60 с лишним», - уточнил он.

Александр Синюков объяснил это особенностью русской души.

«Враги пытались запугать, пытались устраивать акции, писали, обращались в соцсети, угрожали, чтобы не ходили... А русская душа и сознание, когда говорят, что не надо делать, у него (у русского человека. - Прим. ред.) просыпается обратная реакция - он идет! Поэтому явка как [способ] доказать: вы хотите так, а я специально пойду - вам назло», - отметил председатель регионального избиркома.

Он напомнил, что в 2018 году, когда были однодневные выборы Президента РФ, в ночь пошел сильный снег, все дороги завалило по колено. «Казалось, ну куда идти? А народ шел, явка была огромная», - подчеркнул Александр Синюков.

В заключение председатель избиркома заявил, что Пензенской области повезло: в некоторые регионы во время выборов удалось долететь БПЛА и ракетам, были разрушения, возгорания, есть жертвы. «Слава тебе, Господи, у нас таких случаев нет», - добавил он.