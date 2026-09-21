Стало известно, кого кузнечане хотят видеть на посту губернатора

В Кузнецке подвели предварительные итоги голосования за губернатора, депутатов Госдумы девятого созыва и депутатов местного собрания представителей.

На участки явились 35 454 избирателя. Более 66% из них (23 653 человека) хотят видеть на посту главы региона Олега Мельниченко («Единая Россия»), 4 736 кузнечан отдали голоса Олегу Шаляпину (КПРФ), 2 507 - Павлу Куликову (ЛДПР), 2 314 - Михаилу Лисину («Справедливая Россия»), 1 700 - Виктору Ерошенко («Партия пенсионеров»).

Что касается выборов в Госдуму, то по одномандатному избирательному округу № 148, в который входит Кузнецк, большинство избирателей (55,55%) проголосовали за Дмитрия Каденкова («Единая Россия»).

Муниципальные выборы завершились следующим образом.

«По результатам голосования в состав собрания представителей вошли депутаты: по округу № 6 - Загарин Данила Александрович (55,42% избирателей); по округу № 19 - Шмелева Анастасия Александровна (57,57%); по округу № 21 - Клименко Оксана Викторовна (45,46%); по округу № 22 - Силантьев Юрий Иванович (48,28%)», - уточнили в администрации Кузнецка.

С предварительными итогами в целом по области можно ознакомиться здесь и здесь.