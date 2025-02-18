Назначен новый и. о. руководителя Минцифры Пензенской области

18.02.2025 | 11:04

Во вторник, 18 февраля, стало известно о назначении Максима Изосимова на должность замминистра цифрового развития и связи Пензенской области с возложением на него обязанностей министра.

До этого Максим Изосимов занимал должность замминистра ЖКХ и ГЗН. Приставку «и. о.» новый руководитель минцифры будет носить до согласования кандидатуры с федеральным министерством.

Обязанности министра цифрового развития и связи Пензенской области исполнял Илья Мишанин, назначенный в ноябре 2024 года. До Мишанина обязанности министра недолгое время (с конца сентября) исполняла Елена Никишина, ранее занимавшая пост замминистра.

Она стала координировать работу ведомства после того, как предыдущий руководитель Сергей Балакин был освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон и назначен исполняющим обязанности главы Пензенского района.

В 2024 году министерство цифрового развития, транспорта и связи было переименовано в министерство цифрового развития и связи, а министерство строительства и дорожного хозяйства стало министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства.