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Политика

Управлять имуществом Пензы будет бывший сотрудник прокуратуры

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В Пензе назначен новый начальник управления муниципального имущества. Им стал Юрий Блузма. О кадровых изменениях сообщил глава города Олег Денисов, уточнивший, что Блузма приступил к обязанностям со среды, 26 февраля.

«Он окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». Последнее место работы - прокуратура Пензенской области», - рассказал Денисов.

В последнее время руководство управления менялось часто. Так, 10 января пост покинула Елена Веселова, работавшая с конца октября 2024 года. Она написала заявление на увольнение по соглашению сторон.

С 13 января до 25 февраля ведомство возглавляла (с приставкой «и. о.») Надежда Гончарова, вышедшая из заместителей. Она же до Веселовой управляла структурой на протяжении нескольких месяцев.

До Гончаровой в статусе исполняющей обязанности более года фигурировала другой зам - Марина Литвинова (она и сейчас является заместителем), перед ней и. о. начальника была зам Светлана Моисеева (среди заместителей и руководителей отделов ведомства она больше не значится).

С 2021 года до августа 2023-го управление возглавляла Мария Почевалова, оставившая пост по соглашению сторон.

В конце сентября 2024-го губернатор Олег Мельниченко потребовал детально изучить деятельность ряда муниципальных предприятий Пензы, в том числе УМИ, и принять кадровые решения в отношении руководящего состава для наведения порядка.

25 октября председатель гордумы Денис Соболев при обсуждении судьбы МУП «Пензенские бани» сообщил, что оргвыводы сделаны и все, кто занимался руководством и координацией работы предприятия, уволены.

«Начиная с руководителя МУПа, начальника управления муниципального имущества и заместителя главы администрации Пензы по экономике. Ни одного из этих людей в администрации больше нет», - заявил он тогда.

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Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
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