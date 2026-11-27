В пятницу, 27 ноября, стало известно о новых назначениях в руководящих составах двух министерств Пензенской области.

Так, Дмитрий Стрижков занял должность первого заместителя министра региональной безопасности. «Сейчас он находится в служебной командировке», - уточнил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства.

Иван Жиханов стал первым замом министра архитектуры и градостроительства - начальником управления градостроительного развития.

«Иван Михайлович в 2010 году окончил ПГУ, до назначения замещал должность начальника отдела организационной, кадровой работы и делопроизводства управления градостроительного развития. Думаю, что он готов к переходу на новый уровень ответственности», - пояснил губернатор в соцсетях.

Ранее сменились главы вышеназванных ведомств. Должность министра региональной безопасности вместо Василия Ложкина занял Олег Курдюков, министром архитектуры и градостроительства вместо Александра Итальянцева стала Алеся Ахмерова. Оба ранее являлись первыми заместителями руководителей.