Алексей Качан сохранил пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, который занимает с 2019 года (в последнее время с приставкой «врио»). О назначении губернатор Олег Мельниченко сообщил в среду, 25 ноября.

«Федеральный центр согласовал его кандидатуру. Пожелал Алексею Андреевичу плодотворной трудовой деятельности на благо Пензенской области и ее жителей. Работаем дальше», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Ранее стало известно, что закрепиться в новом составе правительства также удалось зампреду Сергею Воронцову, зампреду - министру сельского хозяйства Роману Калентьеву, зампреду - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву, зампреду Артему Николаеву, зампреду - министру финансов Любови Финогеевой, зампреду Алмазу Хакимову, министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришату Алтынбаеву, министру культуры и туризма Сергею Бычкову, министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александру Гришаеву, министру цифрового развития и связи Максиму Изосимову, министру госимущества Андрею Кудинову, министру физкультуры и спорта Евгении Бочкаревой и министру экономического развития и промышленности Роману Трялину.

Решение пока не принято по кандидатурам Ларисы Казаковой (врио главы минобра), Дмитрия Сагайдачного (врио главы министерства по тарифному регулированию и госзакупкам), Михаила Панюхина (врио главы минЖКХ) и Александра Понякина (врио главы министерства по охране памятников истории и культуры).

Пост председателя правительства сохранил Николай Симонов.

Появилась информация и о новых назначениях: министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором Пензенской области стала Алеся Ахмерова, министром региональной безопасности - Олег Курдюков.

25 сентября региональное правительство сложило полномочия перед вновь избранным губернатором Олегом Мельниченко. В тот же день он издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.