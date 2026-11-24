Еще 3 чиновникам удалось сохранить посты в правительстве Пензенской области. О назначениях губернатор Олег Мельниченко сообщил во вторник, 24 ноября.

Так, Алмаз Хакимов остается заместителем председателя правительства, координирующим вопросы экономики, Роман Трялин - министром экономического развития и промышленности, Евгения Бочкарева - министром физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что закрепиться в новом составе правительства также удалось зампреду правительства Сергею Воронцову, зампреду - министру сельского хозяйства Роману Калентьеву, зампреду - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву, зампреду Артему Николаеву, зампреду - министру финансов Любови Финогеевой, министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришату Алтынбаеву, министру культуры и туризма Сергею Бычкову, министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александру Гришаеву, министру цифрового развития и связи Максиму Изосимову, министру госимущества Андрею Кудинову.

Решение пока не принято по кандидатурам Ларисы Казаковой (врио главы минобра), Алексея Качана (врио главы минтруда), Дмитрия Сагайдачного (врио главы министерства по тарифному регулированию и госзакупкам), Михаила Панюхина (врио главы минЖКХ), Александра Понякина (врио главы министерства по охране памятников истории и культуры).

Пост председателя правительства сохранил Николай Симонов.

Стало известно и о новых назначениях: министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором Пензенской области стала Алеся Ахмерова, министром региональной безопасности - Олег Курдюков.

25 сентября региональное правительство сложило полномочия перед вновь избранным губернатором Олегом Мельниченко. В тот же день он издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.