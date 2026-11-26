В Пензенской области продолжается формирование кабмина после выборов губернатора. Во время прямой линии в четверг, 26 ноября, Олег Мельниченко расказал о том, какой тактики придерживается в кадровом вопросе.

«Я не исповедую таких принципов, что надо прийти, всех разогнать, головы отрубить, всем все, что можно, поотрывать. Так система управления не строится», - подчеркнул глава региона.

По его мнению, необходимо грамотно сочетать принцип преемственности и обновления.

«Вырезать всех и начать с чистого листа - так управление не строится, так только теряются опыт, наработки, какие-то компетенции», - добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что действующая команда устоялась и отставка кабмина, которая произошла после его вступления в должность, была технической - это предписано законодательством.

Для губернатора важно, чтобы каждый из министров получил одобрение в федеральном ведомстве: если там кандидата оценивают как способного человека, значит, он сможет организовать продуктивную работу на месте, активно и результативно продвигать те или иные направления в Москве.

Олег Мельниченко уточнил, что за 5 лет его работы сменилось 6 министров и почти весь состав зампредов, кроме Виктора Кувайцева, который с 2022 года возглавляет работу делегации Пензенской области в Запорожье.

За тот же период в 20 муниципальных районах и городских округах сменилось 30 руководителей.

«По ведомствам: они сократились - было 25, сейчас 17, мы их укрупнили, перенастроили их работу, я вижу, что теперь работа ведется эффективно», - заключил губернатор.

Ранее стало известно, что закрепиться в новом составе правительства удалось зампреду Сергею Воронцову, зампреду - министру сельского хозяйства Роману Калентьеву, зампреду - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву, зампреду Артему Николаеву, зампреду - министру финансов Любови Финогеевой, зампреду Алмазу Хакимову, министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришату Алтынбаеву, министру культуры и туризма Сергею Бычкову, министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александру Гришаеву, министру цифрового развития и связи Максиму Изосимову, министру госимущества Андрею Кудинову, министру физкультуры и спорта Евгении Бочкаревой, министру экономического развития и промышленности Роману Трялину, министру труда, социальной защиты и демографии Алексею Качану.

Решение пока не принято по кандидатурам Ларисы Казаковой (врио главы минобра), Дмитрия Сагайдачного (врио главы министерства по тарифному регулированию и госзакупкам), Михаила Панюхина (врио главы минЖКХ) и Александра Понякина (врио главы министерства по охране памятников истории и культуры).

Пост председателя правительства сохранил Николай Симонов.

Что касается новых назначений, то министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором Пензенской области стала Алеся Ахмерова, министром региональной безопасности - Олег Курдюков.