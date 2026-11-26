Пензенцы обратили внимание, что за последний год губернатор Олег Мельниченко заметно похудел. В ходе прямой линии в четверг, 26 ноября, глава региона признался: ему удалось сбросить 35 килограммов.

«К сегодняшнему дню у меня 92 [килограмма]. Я между 94 и 92 как-то путешествую, держусь, то чуть прибавлю, то убавлю.

На самом деле год назад во мне было 127 кг, сейчас 92. Но есть куда стремиться, потому что при моем росте метр 82 сантиметра я должен находиться где-то в диапазоне 85 кг. Мне еще как минимум 9 кг можно смело сбрасывать, есть к чему стремиться», - поделился Олег Мельниченко.

Губернатор рассказал, как добился такого внушительного результата.

«Физическая активность повышенная - это первое - и меньше жрать надо! Вот когда известного деятеля медицины (кажется, профессора Амосова) спросили, в чем секрет, он сказал: «Ну, слушайте, меньше жрите!» Правильное питание и меньше жрать, больше двигаться. В принципе, весь секрет в этом», - подытожил Олег Мельниченко.