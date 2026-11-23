7 декабря в администрации Пензы пройдут публичные слушания по проекту нового Устава города. Им, в частности, предусматривается переименование Пензенской городской думы в Совет народных депутатов.

«Структуру органов местного самоуправления составляют: 1. Совет народных депутатов города Пензы - представительный орган города Пензы», - говорится в документе.

Совнардеп также будет состоять из 35 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком на 5 лет (25 - по одномандатным избирательным округам, еще 10 мандатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями).

Председатель Совета народных депутатов и два его заместителя, как и сейчас, будут осуществлять свои полномочия на постоянной основе. Такая работа оплачивается.

Высшим должностным лицом Пензы останется глава города. «В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава города Пензы одновременно замещает государственную должность Пензенской области и муниципальную должность. Глава города Пензы осуществляет свои полномочия на постоянной основе», - говорится в тексте проекта.

Нововведение заключается в том, что теперь Совнардеп будет избирать главу из числа кандидатов, представленных губернатором Пензенской области. В действующей редакции устава глава избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.