Владимир Сорокопудов возглавил Управление ЖКХ г. Пензы

12.02.2025 | 16:56

Управление ЖКХ г. Пензы возглавил Владимир Сорокопудов. Официальное вступление в должность состоялось в среду, 12 февраля.

До этого он несколько месяцев руководил структурой в качестве и. о. начальника.

«На протяжении своей карьеры Владимир Васильевич положительно зарекомендовал себя в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Занимал руководящую должность в ресурсоснабжающей организации, затем был заместителем директора МБУ «Пензавтодор», - рассказал глава Пензы Олег Денисов.

Он рассчитывает, что деятельность чиновника на этом ответственном посту будет эффективной.

Предыдущим начальником УЖКХ был Ильдар Усманов, в январе прошлого года занявший пост заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству. С тех пор руководство структурой временно возлагалось на заместителей.