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Политика

В Пензе после проверок сменился директор ОГСАГиТИ

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В Пензе сменилось руководство Объединенной городской службы архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации, которая была МУПом и после реорганизации получила статус ООО.

На протяжении последних нескольких лет структуру возглавляла Любовь Краснощекова.

Осенью 2024-го после критики губернатора Олега Мельниченко, который заявил, что «ОГСАГиТИ» разогнать надо», и потребовал внести предложения по замене руководящего состава для наведения порядка, и. о. директора стал Николай Москаленко.

В октябре на короткое время его сменил Владислав Бадин, но затем Москаленко вновь приступил к исполнению обязанностей директора.

В январе 2025-го, согласно данным из открытых источников, ОГСАГиТИ возглавила Светлана Пурисова.

О результатах проведенных там проверок глава региона не сообщал.

Кроме того, в наступившем году сменилось руководство городского управления муниципального имущества. Пост начальника покинула Елена Веселова, работавшая с конца октября 2024 года. С 13 января ее обязанности выполняет Надежда Гончарова, вышедшая из заместителей.

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