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Политика

В Пензенской области избрали главу Камешкирского района

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В Камешкирском районе депутаты Собрания представителей пятого созыва на сессии, которая состоялась 27 января, избрали главу района. Им стал Дмитрий Мануковский.

«По результатам состоявшегося конкурса на замещение должности конкурсная комиссия вынесла на рассмотрение Собрания представителей две кандидатуры», - уточнили в районной администрации.

Претенденты выступили перед депутатами с программами развития района, указали, какие направления работы считают приоритетными.

После этого состоялось голосование. Все депутаты предпочли Дмитрия Мануковского.

27 ноября глава Камешкирского района Ольга Белянина досрочно сложила полномочия. Она занимала пост с 2022 года.

Исполнение полномочий главы муниципального образования возложили на руководителя аппарата Светлану Маркелову, а с 6 декабря, после выбора даты для проведения конкурса, - на Дмитрия Мануковского, являвшегося заместителем главы.

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Источник — фото администрации Камешкирского района
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