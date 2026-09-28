«Единая Россия» получила на выборах исторический результат

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета партии подвел итоги избирательной кампании - 2026.

ЕР получила 349 мандатов в нижнюю палату парламента. Это на 25 больше, чем в предыдущем созыве. В составе федерального списка избраны 140 депутатов, по одномандатным округам - 209. «Единая Россия» обеспечила своей фракции конституционное большинство в Госдуме.

«Важно, что «Единая Россия» менялась, привлекала в свой состав новых политиков, и энергия новых людей, которые пришли в нашу партию, и тех, кто уже достаточно давно работает в партии, создала такой результат», - отметил Дмитрий Медведев.

Председатель партии подчеркнул: избирательная кампания в главный законодательный орган страны впервые проходила в условиях боевых действий и так называемый коллективный Запад сделал все, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю. Несмотря на провокации, граждане сплотились, продемонстрировав беспрецедентный уровень явки.

В свою очередь председатель высшего совета партии Борис Грызлов сообщил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, проголосовали и свыше 270 000 соотечественников за рубежом.

По заявлению секретаря генсовета партии Владимира Якушева, вся команда «Единой России» внесла вклад в победу на выборах.

«Каждый внес лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы - единая команда, команда президента. И в этот непростой для страны момент работать по-другому мы просто не могли», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев добавил, что в ближайшее время депутатам придется принимать важные и сложные решения, включая разработку нормативной базы для новой Народной программы.

Главной целью «Единой России» остается благополучное, развитое, стабильное общество. Партия никогда не давала пустых обещаний - все, что говорилось на партийном уровне, всегда подкреплялось и властным, и финансовым ресурсом, заключил председатель ЕР.