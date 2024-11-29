Глава Камешкирского района досрочно сложила полномочия

29.11.2024 | 11:20

Глава Камешкирского района Ольга Белянина досрочно сложила полномочия. Решение было принято на внеочередной сессии местного собрания представителей, состоявшейся 27 ноября.

Депутаты рассмотрели заявление Беляниной об отставке по собственному желанию и удовлетворили его, сообщается на официальном сайте администрации.

Исполнение полномочий главы муниципального образования сейчас возложено на руководителя аппарата Светлану Маркелову.

Ольга Белянина занимала пост с 2022 года, до этого она трудилась в администрации Городищенского района.

Там она являлась первым заместителем главы Александра Водопьянова. Когда 7 июля 2022 года тот скончался, Белянину назначили и. о. главы администрации. Но ненадолго. С 22 июля исполнение обязанностей возложили на Павла Мигина.