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Политика

Глава Камешкирского района досрочно сложила полномочия

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Глава Камешкирского района Ольга Белянина досрочно сложила полномочия. Решение было принято на внеочередной сессии местного собрания представителей, состоявшейся 27 ноября.

Депутаты рассмотрели заявление Беляниной об отставке по собственному желанию и удовлетворили его, сообщается на официальном сайте администрации.

Исполнение полномочий главы муниципального образования сейчас возложено на руководителя аппарата Светлану Маркелову.

Ольга Белянина занимала пост с 2022 года, до этого она трудилась в администрации Городищенского района.

Там она являлась первым заместителем главы Александра Водопьянова. Когда 7 июля 2022 года тот скончался, Белянину назначили и. о. главы администрации. Но ненадолго. С 22 июля исполнение обязанностей возложили на Павла Мигина.

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Источник — фото администрации Камешкирского района
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