В Камешкирском районе назначили нового и. о. главы

07.12.2024 | 10:19

На должность главы Камешкирского района объявлен конкурс. Решение приняли депутаты собрания представителей на внеочередной сессии в пятницу, 6 декабря.

Конкурс назначили на 27 января 2025-го. До того момента руководить районом будет Дмитрий Мануковский, являвшийся заместителем главы муниципального образования.

Ранее стало известно, что глава Камешкирского района Ольга Белянина досрочно сложила полномочия. Это случилось 27 ноября.

Белянина занимала пост с 2022 года, до этого она трудилась в администрации Городищенского района.

Исполнение полномочий главы муниципального образования возложили на руководителя аппарата Светлану Маркелову.