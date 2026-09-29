Олег Ягов покинул областное правительство и перешел в ПГУ

Олег Ягов покинул должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области.

25 сентября правительство Пензенской области сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. Олег Мельниченко в тот же день издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.

Во вторник, 29 сентября, в ПГУ сообщили, что Олег Ягов теперь работает в вузе. «Доктор исторических наук, профессор Олег Васильевич Ягов назначен проректором по стратегическому развитию и корпоративной политике Пензенского государственного университета», - уточнили в учебном заведении.

Из структуры правительства на сайте органа власти его фамилия исчезла.

Олег Васильевич Ягов родился 31 января 1970 года в городе Белинском, там же в 1987 году с медалью окончил школу. В 1988-1989 гг. он проходил срочную службу в армии.

В 1993 году Олег Ягов с отличием окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского по специальности «история», в 1997 году - аспирантуру ПГПУ им. В. Г. Белинского. С 1993 по 2004 год он работал в вузе, пройдя путь от преподавателя-стажера до заместителя декана исторического факультета по учебно-воспитательной работе.

В 2003 году Олег Васильевич окончил с отличием ПГПУ им. В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция». С 2004 по 2007 год он был заместителем директора Института истории и права ПГПУ им. В. Г. Белинского по научной работе.

В 2007 году Олег Ягов окончил докторантуру Самарского государственного университета по специальности «отечественная история». В мае 2007-го его избрали деканом исторического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского. С 2013 по 2016 год Ягов являлся деканом историко-филологического факультета Пензенского государственного университета.

В сентябре 2016 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назначил его на должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Когда в 2021-м главой региона стал Олег Мельниченко, Олега Ягова повысили до первого заместителя председателя. В июне 2024-го он опять стал обычным замом, в августе 2025-го - вновь первым.